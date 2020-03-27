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Наина Ельцина пишет книгу кулинарных рецептов на самоизоляции

По словам вдовы первого президента России, когда близкие пытались убедить ее соблюдать карантин, она сопротивлялась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Находящаяся две недели на самоизоляции вдова первого президента России Бориса Ельцина 88-летняя Наина Ельцина работает над книгой кулинарных рецептов. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

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"Стараюсь организовать свой день так, чтобы многое успевать. Сейчас я работаю над книжкой кулинарных рецептов. Я люблю точность, поэтому каждый рецепт 100 раз перепроверяю, уточняю, дополняю. Работа идет небыстро", - сказала Ельцина.

По ее словам, когда близкие пытались убедить соблюдать карантин, она сопротивлялась. "Но дочки проявили настойчивость, они не давили на меня, но дали мне почитать комментарии специалистов - и российских, и зарубежных. Стало ясно: эпидемия действительно серьезная и угрожает, прежде всего, немолодым людям", - заметила Наина Ельцина.

Она также рассказала, что занимается гимнастикой, слушает аудиокниги, с детьми, внуками и правнуками общается только по телефону или Skype, находит время для любимых домашних дел - шьет на машинке или готовит на кухне.

"Очень переживаю за своих однокурсников, вообще, всех своих ровесников, которые сегодня подвергаются самой большой опасности. Надеюсь, что они не одиноки, и в эти непростые времена им есть кому помочь. Дай бог нам всем пережить эти сложное время без потерь", - добавила Наина Ельцина.

Теги
РоссияЕльцина, Наина ИосифовнаРаспространение коронавируса нового типа
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