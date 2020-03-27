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На Кубани в этом году построят более 10 дошкольных учреждений

В новых садах будут ясельные группы для малышей от полутора до трех лет

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где есть проблема нехватки мест в детских садах, в 2020 году планируют построить 13 дошкольных учреждений, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем послании поручил региональным властям до конца марта принять меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Проблема с недостатком мест в детсадах есть в Краснодарском крае, это связано с большим количеством людей, ежегодно переезжающих жить на Кубань. В соответствии с приростом населения, в регионе в ближайшие 10 лет потребуется создать около 75 тыс. мест в детсадах.

"Всего в этом году планируется построить 13 детских садов, в том числе шесть пристроек. Особенность новых садов в том, что в них есть ясельные группы для малышей от полутора до трех лет", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на эти цели будут выделены федеральные средства.

По федеральной субсидии в крае уже строятся три детских сада: один в Кореновске, еще два - в Краснодаре. Отмечается, что отставаний от графика нет.

О ситуации в Крыму

Еще одним проблемным регионом в плане мест в садиках является Республика Крым. Там потребность в местах в детских дошкольных учреждениях составляет 20 тыс. мест. Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, до 2022 года будут введены в эксплуатацию в общей сложности 122 детсада.

В октябре Аксенов сообщал ТАСС, что власти Крыма не могут взыскать с подрядчиков, не выполнивших свои обязательства по строительству объектов, около 1,6 млрд рублей. Брошенными с 2016 года оказались 24 детсада с уровнем готовности от 15 до 95%. Для решения вопроса с достройкой власти региона внесли в правительство РФ предложения по определению единого подрядчика для проектирования и проведения строительно- монтажных работ.

Ожидается, что для Крыма сделают исключение по дофинансированию строительства таких объектов. В частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в начале февраля 2020 года поддержал Аксенова, который указал на необходимость решить вопрос с финансированием завершения строительства объектов, средства по которым были похищены недобросовестными подрядчиками. Ожидается, что решение о достройке детсадов может быть принято 27 марта во время визита в Крым Хуснуллина.

Основная часть строительных проектов в Крыму реализуется по федеральной целевой программе по развитию полуострова, которая в 2019 году была исполнена в республике на 93%, или на 64,9 млрд рублей. При этом Аксенов отмечал, что сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКраснодарский крайКрымХуснуллин, Марат Шакирзянович
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