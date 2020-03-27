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Распространение коронавируса нового типа
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В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

Все заболевшие вернулись из заграничных поездок

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок, сообщил в пятницу на еженедельном докладе по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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"У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что все заболевшие - жители Крыма, вернувшиеся из ОАЭ. "Из них шесть человек - члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту", - отметил Аксенов.

Диагноз подтвержден результатами лабораторных исследований. Состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное, добавил глава Крыма. "Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц", - добавил Аксенов.

Начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в ближайшее время развернут обсерваторы в Ялте и подготовят к развертыванию обсерватор в Керчи. Она обратилась к главе республики с просьбой привести в готовность с пятницы обсерватор в Евпатории. Аксенов дал свое согласие.

В новость внесены изменения (10:48 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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