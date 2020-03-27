Правительство утвердило новую программу обучения граждан старше 50 лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило новую программу обучения граждан старшего возраста до 2024 года, теперь за счет государства смогут обучаться и россияне старше 50 лет. Ранее такая услуга была доступна гражданам старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

Целью программы, как сказано в документе, является содействие занятости лиц в возрасте от 50 лет и старше.

Обучение осуществляется по направлению от работодателя либо через службы занятости.

Программа обучения граждан страшного возраста стартовала в 2019 году в связи с изменением пенсионного возраста. В прошлом году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсинного возраста могут бесплатно за счет государства повысить свою квалификацию. На это из федерального бюджета выделено в 2019 году 5 млрд рублей.