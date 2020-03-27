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Распространение коронавируса нового типа

В Дагестане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Заболевший является депутатом регионального парламента, его ранее поместили в республиканский центр инфекционных болезней

МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Дагестан, сообщили ТАСС в пятницу в Роспотребнадзоре региона.

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"Подтвержден первый случай. Из Противочумного центра Роспотребнадзора в Москве было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется, заболевание подтвердилось у депутата парламента Дагестана. Пациент был ранее госпитализирован в республиканский центр инфекционных болезней.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияДагестанРаспространение коронавируса нового типа
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