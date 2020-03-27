Макрон заявил о подготовке важной международной инициативы по борьбе с коронавирусом

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом объявил о подготовке важной инициативы по борьбе с распространением коронавируса. Об этом французский лидер в пятницу написал в своем Twitter .

"Очень хорошие переговоры с Дональдом Трампом, - сообщил он. - Совместно с другими странами мы готовим важную инициативу в ответ на распространение COVID-19".

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию со вспышкой вызываемого новым коронавирусом заболевания, а также ее последствия для экономики. Там указали, что "два лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках Группы семи, Группы двадцати и пятерки постоянных членов СБ ООН, чтобы помочь многосторонним организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Международному валютному фонду и Всемирному банку, быстро прекратить пандемию и минимизировать ее экономические последствия".

В четверг также состоялся телефонный разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий, а также подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину и обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.