Британские визовые центры в России закроют до 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Визовые центры Великобритании в РФ будут закрыты с 28 марта по 5 апреля в связи с мерами, предпринятыми в России по противодействию коронавирусу.

"В соответствии с указом президента РФ британские визовые центры будут закрыты с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. Они возобновят свою работу 6 апреля 2020 года в соответствии с обычным графиком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

В диппредставительстве добавили, что визовые центры будут на связи с заявителями, у которых уже есть запись на подачу документов на следующей неделе.

"Следите за обновлениями на сайтах британских визовых центров (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону)", - отметили в посольстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.