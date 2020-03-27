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Посольство России в Эстонии начало ремонт памятника Воину-освободителю

Работы должны завершиться к маю

ТАЛЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии в год 75-летия Победы инициировало начало масштабных работ по капитальному ремонту монумента Воину-освободителю на военном кладбище в Таллине. Об этом диппредставительство сообщило в пятницу.

"В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне посольство России в Эстонии с целью сохранения в достойном состоянии мест захоронений советских солдат инициировало начало масштабных работ по капитальному ремонту монумента Воину-освободителю на военном кладбище в Таллине, - говорится в распространенном диппредставительством заявлении. - Окончание работ приурочено к маю 2020 года - годовщине Великой Победы".

Как отметило посольство, данный памятник, известный в народе как "Бронзовый солдат", был воздвигнут 22 сентября 1947 года в день освобождения эстонской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Мемориальная композиция, созданная скульптором Э. Роосом и архитектором А. Аласом, состоит из двухметровой фигуры советского воина, склонившего голову в знак скорби, и стены, на которой были установлены таблички с именами погибших при освобождении города и изображен орден Отечественной войны. Существует версия, что прототипом солдата послужил эстонский красноармеец Велло Раянгу.

"На первом этапе проводится также реставрация находящихся на таллинском военном кладбище 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, - указано в сообщении. - С 1944 по 1992 годы здесь нашли последний покой около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена".

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