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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Италии изъяли 900 поддельных комплектов для проведения анализов на коронавирус

Владельцу лаборатории грозит штраф примерно в €128 тыс.

ТАСС, 27 марта. Сотрудники итальянской Фингвардии (силового подразделения Минфина) конфисковали порядка 900 поддельных комплектов для проведения тестов на коронавирус в лаборатории в Реджо-Калабрии на юге Италии. Об этом в пятницу сообщила газета La Repubblica.

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По ее данным, комплекты без сертификации и разрешения органов здравоохранения продавались онлайн, некоторые из них уже были оплачены. Отмечается, что владельцу лаборатории грозит штраф примерно в €128 тыс.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. С начала пандемии число случаев заражения в республике превысило 80,5 тыс., более 8,1 тыс. человек умерли, свыше 10,3 тыс. вылечились. С 10 марта по всей Италии действует жесткий карантин и ограничено передвижение населения.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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