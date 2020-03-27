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Распространение коронавируса нового типа
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Twitter удалил фейки о якобы принятом приказе о комендантском часе в Москве

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что ведомство готово к введению жестких мер за распространение недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сеть микроблогов Twitter удалила фейки о якобы принятом приказе министра обороны РФ о введении комендантского часа в Москве. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

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"Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации о введении в городе Москве комендантского часа", - сказали в пресс-службе.

Таким образом американская компания выполнила требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее пресс-служба сообщила, что Роскомнадзор готов к введению жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Ведомство также уведомило о круглосуточном мониторинге всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян. Согласно сообщению пресс-службы, эти меры принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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СШАРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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