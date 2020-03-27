СЖР просит Роспотребнадзор выдать журналистам средства защиты от коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выступил с обращением к Роспотребнадзору и другим уполномоченным органам с просьбой обеспечить сотрудников СМИ, работающих в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты. Соответствующее обращение опубликовано в пятницу на сайте СЖР.

"Союз журналистов России обращается к Роспотребнадзору и другим уполномоченным органам с призывом также дать возможность представителям редакций СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты для своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что СЖР в любой момент готов взять на себя функцию оповещения представителей СМИ о порядке получения средств защиты для журналистов всех заинтересованных редакций.

"Если журналист не применяет индивидуальные средства защиты, он рискует не только своим здоровьем, но и в любой момент уже сам может стать источником опасности для других людей. К сожалению, как показывает практика, средств защиты, включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает", - добавили в Союзе журналистов.