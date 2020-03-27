Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны. Выздоровело на данный момент 45 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах. За последние сутки выписано по выздоровлению семь человек. За весь период выписано 45 человек", - говорится в сообщении штаба. Согласно данным штаба, три человека были выписаны в Москве, двое - в Кировской области, по одному - в Татарстане и Московской области.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего три человека умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Новые 196 случаев заражения коронавирусом в России зафиксированы в 16 регионах страны: Москва - 157, Республика Крым - 12, Московская область - 8, Волгоградская область - 3, Чеченская Республика - 2, Республика Мордовия - 2, Удмуртская Республика - 2, Самарская область - 2, Ивановская область - 1, Орловская область - 1, Тульская область - 1, Ярославская область - 1, Республика Дагестан - 1, Ростовская область - 1, Республика Татарстан - 1, Кировская область - 1.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.