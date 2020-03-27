Третий случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области

ОРЕЛ, 27 марта. /ТАСС/. Третий случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в Орловской области. Мужчину 50 лет доставили в инфекционное отделение, сообщил в пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"На данный момент у нас подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. 23 марта поступила информация о предварительном подтверждении коронавирусной инфекции у мужчины 50 лет", - сказал он.

Вместе с заразившимся госпитализирована его жена. Семейная пара 17 марта вернулась из Европы: ехали из Бельгии через Германию. Находились на домашнем карантине.

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Орловской области 24 марта. Семейную пару, приехавшую из Чехии, доставили в городскую больницу им. С. П. Боткина в Орле. Их состояние оценивается медиками как стабильное. Их ребенок вместе с бабушкой находятся в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой.