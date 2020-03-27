{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Третий случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области

Мужчина вернулся из Европы

ОРЕЛ, 27 марта. /ТАСС/. Третий случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в Орловской области. Мужчину 50 лет доставили в инфекционное отделение, сообщил в пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"На данный момент у нас подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. 23 марта поступила информация о предварительном подтверждении коронавирусной инфекции у мужчины 50 лет", - сказал он.

Вместе с заразившимся госпитализирована его жена. Семейная пара 17 марта вернулась из Европы: ехали из Бельгии через Германию. Находились на домашнем карантине.

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Орловской области 24 марта. Семейную пару, приехавшую из Чехии, доставили в городскую больницу им. С. П. Боткина в Орле. Их состояние оценивается медиками как стабильное. Их ребенок вместе с бабушкой находятся в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой.

Теги
РоссияОрловская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В России восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, помощь таким пациентам оказывают ведущие специалисты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС