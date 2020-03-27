Две частные лаборатории в РФ получили тест-системы для выявления коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Тест-системы для выявления нового коронавируса получили две частные лаборатории в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу.

"Исследования новой коронавирусной инфекции проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий медицинских организаций в регионах страны. Получили тест-системы для лабораторных исследований на COVID-19 две частные лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ также является одним из лидеров по показателю числа проведенных исследований по отношению к числу подтвержденных случаев. Всего в стране зарегистрировано пять отечественных тест-систем. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

"Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. Российские тест-системы не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам", - добавляют в ведомстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.