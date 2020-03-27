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Распространение коронавируса нового типа

Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус

Советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова подчеркнула, что на данный момент заболевших в Думе нет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все депутаты нижней палаты парламента 30 марта пройдут тест на коронавирус, сообщила советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова. Она подчеркнула, что на данный момент заболевших в Думе нет.

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"На следующей неделе все депутаты, которые проводили встречи с избирателями, вернутся в Москву и будут работать в одном здании, а на пленарном заседании - в одном помещении... Перед началом пленарной недели правильно было бы, чтобы все депутаты 30 марта прошли тестирование на новый коронавирус", - написала Кашеварова в пятницу в своем телеграм-канале.

"В Государственной думе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Не плодите слухи и не пугайте граждан. Два депутата находятся на карантине, так как они контактировали с человеком, у которого было подозрение на коронавирус. Мы со своей стороны принимаем все необходимые профилактические меры", - добавила она.

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин в свою очередь уточнил, что тестирование будет проводиться с 9:00 утра понедельника. "Пройти этот тест всем, кто будет посещать заседания, я думаю, правильно, потому что мы будем находиться в одном зале", - сказал он ТАСС. По мнению Афонина, при этом было бы логично протестировать всех, кто будет в эти дни работать в здании на Охотном Ряду, включая сотрудников аппарата нижней палаты и помощников депутатов.

По словам главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР), медики поочередно "пройдут по кабинетам депутатов и всех проверят" на наличие инфекции.

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