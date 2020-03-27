В Россию с филиппинского острова Себу доставили не всех россиян

БАНГКОК, 27 марта. /ТАСС/. Почти 460 российских граждан, которые были заблокированы на Филиппинах из-за эпидемии коронавируса, вернулись в Россию. Об этом сообщила в пятницу советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

По ее словам, "457 человек долетели до родины". "Первый специальный борт долетел до Москвы", - добавила она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook. Дипломат рассказала, что изначально специальный борт должен был забрать с Филиппин 476 граждан РФ. "У нас есть [в том числе] группа из 13 человек, которая не села [на самолет]", - добавила она.

В связи с этим советник-посланник напомнила, что чрезвычайное положение на Филиппинах, несмотря на карантин до 14 апреля, было введено сроком на шесть месяцев. "В зависимости от развития ситуации с коронавирусом власти могут снять его раньше или продлить", - подчеркнула она и призвала застрявших граждан РФ ответственнее принимать решения.

Вместе с тем, говоря о втором спецрейсе, Шлычкова попросила ожидающих людей в ближайшее время предоставить недостающие о них данные. Дипломат сообщила, что сейчас посольство выверят списки тех, кто находится на островах Боракай и Лусон. "При отсутствии [некоторых] данных могут возникнуть проблемы при посадке, - пояснила она. - Я очень надеюсь, что рейс будет в понедельник [30 марта], но гарантий мы дать не можем, поскольку решение принимается не здесь".

Шлычкова напомнила, что с пятницы власти Филиппины больше не содействуют в доставке заблокированных на отдаленных островах иностранных граждан до международных аэропортов. Кроме того, по ее словам, местные власти во время отправки первого борта начали проверять иммиграционный сертификат, который необходим остальным россиянам, планирующим покинуть Филиппины. Дипломат заверила, что в ближайшее время на странице посольства в Facebook будет более подробное разъяснение, где и как этот документ нужно получить.

По данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждено 803 случая инфицирования новым коронавирусом, 54 человека умерли. В республике действует режим чрезвычайного положения. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге почти многие иностранные граждане не в состоянии покинуть республику, поскольку не могут добраться с островов до международных аэропортов страны из-за введенных ограничений на передвижение.