Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода единого государственного экзамена на основной до 8 апреля, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов в связи с указом президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля продлены с 1 апреля до 8 апреля. Соответствующее письмо было направлено Рособрнадзором в региональные органы управления образованием", - говорится в сообщении.