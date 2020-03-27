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Распространение коронавируса нового типа
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Оперштаб Москвы назвал ложной информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам

Также в штабе отметили, что перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной. Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений", - сказали в штабе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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