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Мишустин просит россиян отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса.

"Нам удалось выиграть время за счет наших выверенных, упреждающих действий по нераспространению нового вируса, - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. - И это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства". "Это ограничение въезда в страну, мобильности населения, а также самоизоляция. Только так мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции по всей стране", - подчеркнул Мишустин.

"Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно: без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами", - заявил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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