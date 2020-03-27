{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Минобрнауки после 5 апреля примет решение об изменении сроков приемной кампании

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено принять решение об изменении сроков приемной кампании в вузы после 5 апреля. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу на заседании рабочей группы по коронавирусу.

"После каникул мы дадим ответ на вопрос, будет ли сдвигаться по срокам приемная кампания. По базовому сценарию, к которому нам всем надо готовиться, - будет", - сказал Фальков.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей. В связи с этим министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС