Минобрнауки после 5 апреля примет решение об изменении сроков приемной кампании

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено принять решение об изменении сроков приемной кампании в вузы после 5 апреля. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу на заседании рабочей группы по коронавирусу.

"После каникул мы дадим ответ на вопрос, будет ли сдвигаться по срокам приемная кампания. По базовому сценарию, к которому нам всем надо готовиться, - будет", - сказал Фальков.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей. В связи с этим министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.