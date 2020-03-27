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Распространение коронавируса нового типа

Лукашенко заявил, что в Белоруссии борьбу с коронавирусом ведут "без шума и пыли"

Президент Белоруссии подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается своим делом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране принимаются необходимые меры по предотвращению распространения и профилактике коронавируса нового типа без лишнего шума. Такое мнение глава государства выразил в пятницу во время посещения предприятия "Белгипс" в Минском районе.

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"Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли", - отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. При этом Лукашенко высказался против "психоза и паники вокруг этой темы".

Он подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается своим делом. В частности, ведется работа по профилактике, выявляются контактные лица. Глава государства акцентировал внимание на влиянии на экономику принимаемых в мире мер и отметил, что ситуация сказывается и на Белоруссии. При этом он сослался на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, что последствия для жизни людей и экономики в результате "могут быть тяжелее, чем от самого вируса".

Лукашенко в целом высказался по разным аспектам проблемы, от мнений о введении карантина и oстановки предприятий до вопросов продовольственной безопасности и обеспеченности ассортимента в магазинах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. По последним данным Минздрава, в Белоруссии зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом, карантин в стране не введен.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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