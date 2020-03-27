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Распространение коронавируса нового типа
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Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрируют 27 марта

Она позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу
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© Евгений Софийчук/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Новая тест-система для диагностики коронавируса получит регистрационное удостоверение в пятницу, 27 марта. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"Хочу сказать, что сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часа и значительно упростит ее в технологическом исполнении", - сказала она.

Новая тест-система позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу, сообщила Попова. "Подготовленная [Научным центром вирусологии и биотехнологии] "Вектором" новая тест-система, <...> которая позволит нам определить, есть ли антитела [к новому коронавирусу]. Мы сможем определить как среди населения, так и среди главного медицинского персонала [тех], которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами", - сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора использование этой тест-системы начнется уже со следующей недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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