Минприроды: необходимо усилить контроль за вывозом отходов на "нерабочей неделе"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов усилить контроль за вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в период длинных выходных с 28 марта по 3 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Президент России Владимир Путин 25 марта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в условиях распространения коронавируса подписал указ, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в целях предупреждения возможных нарушений периодичности вывоза твердых коммунальных отходов региональными операторами, установленной требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, а также для недопущения роста уровня социального напряжения среди населения, просит обеспечить личный контроль качественного и своевременного оказания услуги по вывозу ТКО с площадок накопления (контейнерных и бункерных) в период предстоящих нерабочих дней", - говорится в сообщении.

Кобылкин также рекомендовал проконтролировать обеспечение средствами индивидуальной противоэпидемиологической защиты (маски, перчатки) сотрудников служб системы сбора, сортировки и переработки отходов.