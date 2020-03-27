В России восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Восемь пациентов с выявленным коронавирусом в России в настоящее время находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"На реанимационных койках <...> таких пациентов восемь. Каждый пациент получает плановую консультацию", - сообщил он.

По словам Мурашко, помощь таким пациентам оказывают ведущие специалисты. Министр также пояснил, что сегодня в Росси организована система мониторинга всех тяжелых пациентов и пациентов средней степени тяжести, которые находятся в медицинских организациях. Кроме того, для каждой категории пациентов сформированы специальные группы, которые вылетают в регионы России для оказания помощи.

"Вчера завершена работа над новым выпуском методических рекомендаций по лечению пациентов. Они включили в себя лучшие практики со всего мира, отработаны теми врачами-клиницистами, которые сегодня уже оказывают помощь, и включают все современные протоколы, которые используются в мире", - добавил министр.

Мурашко также отметил, помимо клинической части, вводятся и организационные мероприятия. В частности, в состояние готовности вводятся 13 тыс. коек по стране для приема пациентов. "Общее количество [коек] при развертывании увеличивается фактически в два раза с учетом градации по категории пациентов, которых мы разделили непосредственно для оказания медицинской помощи", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.