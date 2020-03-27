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В Минобрнауки завили, что число выпускников 11-х классов увеличится на 40% за 10 лет

Ранее сообщалось, что ведомство разработает новые правила распределения контрольных цифр приема

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Количество выпускников 11-х классов в России увеличится на 40% за десять лет. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев.

"К 2030 году, по нашим оценкам, численность выпускников 11-х классов увеличится более чем на 40% по сравнению с 2020 годом", - сказал Медведев в Совете Федерации на видеоконференции с представителями субъектов РФ по итогам анализа потребностей регионов в подготовке педагогических, медицинских, инженерных кадров.

По словам замминистра, в связи с таким ростом выпускников с 2021 года система высшего образования столкнется со значительными демографическими вызовами, что спровоцирует существенную нагрузку на прием по программам высшего образования. В 2019 году число выпускников составило около 680 тыс. человек.

Он добавил, что Минобрнауки проанализировало общий объем контрольных цифр приема с 2015 по 2020 год. В части бакалавриата и специалитета - это от 47% до 48,9% от численности выпускников школ, а в магистратуре - от 32,5% до 35,3% от численности студентов, получивших диплом бакалавра.

"С учетом такой статистики при планировании таких контрольных цифр приема с 2021 года министерство считает целесообразным исходить из следующих уровней доступности бесплатного высшего образования. Одно очное бюджетное место бакалавриата и специалитета на двух выпускников школ и одно очное бюджетное место по программам магистратуры для трех выпускников программы бакалавриата", - сказал Медведев.

В пресс-службе Минобрнауки сообщали ранее, что ведомство разработает новые правила распределения контрольных цифр приема, новую модель планируется применить в 2021-2022 учебном году. Как отмечали в Минобрнауки, в совершенствовании модели принимают участие федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации, а также ведущие вузы России.

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