Попова попросила ускорить введение электронного контроля за гражданами из-за коронавируса

"Мне бы хотелось попросить вашего поручения по ускорению контроля по электронному следу. Я знаю, что эта работа ведется, она ведется эффективно, но ее скорейшее завершение, мне кажется, даст очень мощный эффект для организации этого раздела профилактической работы", - сказала она на заседании президиума Координационного Совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Попова пояснила, что россияне, возвращавшиеся сейчас в страну из эпидемически неблагоприятных стран, являются очередным вызовом для государства, который необходимо будет преодолеть. Поэтому очень важно обеспечить контроль за соблюдением ими изоляции. Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что граждане будут ответственно относиться ко всем требованиям, которые предъявляются.