Общее число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 30 тыс. человек

ТЕГЕРАН, 27 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило рекордные 2 926 человек, общее количество случаев превысило 32 тыс. Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 2926 новых случаев коронавируса в стране. Общее количество заболевших составляет 32 332 человека", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Таким образом, показатель новых заразившихся коронавирусом за сутки в республике растет шестой день подряд.

Джаханпур сообщил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 144 человека, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 378". "Выздоровели к настоящему моменту 11 133 человека", - отметил он.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением инфекции все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой, иранские власти временно выпустили 85 тыс. заключенных.