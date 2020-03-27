Число бюджетных мест в вузах составит более 576 тыс. на 2021-2022 учебный год

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 576 тыс. бюджетных мест будет разыграно в РФ на 2021-2022 учебный год, это на 10% больше, чем на учебный год 2020-2021, сообщил в пятницу заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев.

"В рамках публичного конкурса об установлении контрольных цифр приема будет разыграно на 2021-2022 учебный год 576 тысяч 720 мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - сказал он, выступая в Совете Федерации на видеоконференции с представителями субъектов РФ по итогам анализа потребностей регионов в подготовке педагогических, медицинских и инженерных кадров.

Он добавил, что в целях исполнения послания президента РФ в части увеличения доступности высшего очного образования по программам бакалавриата и специалитета планируется разыграть 358 тысяч 899 мест, что на 33 тыс. 776 мест больше прошлого учебного года. "Если в процентах, это больше на 10,3%, чем разыгрываемые на 2020-2021 учебный год", - сказал Медведев.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил ранее, что государство до 2024 года выделит дополнительно около 70 млрд рублей на создание бюджетных мест в вузах, большая часть из этих средств пойдет на развитие региональных университетов.

В пресс-службе Минобрнауки также сообщали ранее, что ведомство разработает новые правила распределения контрольных цифр приема, новую модель планируется применить в 2021-2022 учебном году. Как отмечали в Минобрнауки, в совершенствовании модели принимают участие федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации, а также ведущие вузы России.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.