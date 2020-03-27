ВЦИОМ: большинство россиян не намерены закупаться продуктами из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (87%) не намерены закупаться продуктами на длительный срок из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу.

"Абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%). Обратного мнения придерживается только один из десяти наших соотечественников (11%)", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что за последние два-три месяца среди россиян, намеренных основательно закупиться продуктами питания в связи с распространением коронавируса, в действительности закупились менее половины респондентов (43%).

По данным опроса, в пятерку самых необходимых продуктов для закупок на длительное время вошли крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).

Россияне стали покупать больше продуктов на фоне новостей о распространении коронавируса - власти и профильные ассоциации отмечали резкий рост спроса на продукты долговременного хранения - крупы, макароны, консервы и так далее. Однако на минувшей неделе, как сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, спрос вернулся к прошлогоднему уровню.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 марта 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.