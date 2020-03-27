Минобрнауки хочет использовать систему распознавания лиц в летнюю сессию

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рассматривает возможность использования системы распознавания лиц во время проведения летней сессии, заявил в пятницу глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Одним из слабых мест является система контроля за тем, как студенты проходят промежуточную аттестацию, то есть система распознавания лиц. Мы сейчас с одним из федеральных операторов работаем над тем, чтобы в летнюю сессию, если будет необходимо, задействовать эту систему максимально или по крайней мере в большем количестве вузов ее апробировать", - сказал он.

Фальков отметил, что несколько вузов уже имеют опыт использования такой системы. "С учетом того, что сейчас вся система высшего образования в такой ситуации оказалась, мы анализируем, насколько это апробированный инструмент, насколько мы можем его масштабировать на все вузы", - добавил он.

По словам Фалькова, переход на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса позволил посмотреть на систему высшего образования по-другому. Необходимо провести серьезную работу в части наличия национальной платформы онлайн-образования, количества курсов, их качества, отметил министр науки и высшего образования РФ.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.