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Число школьников в ближайшие годы увеличится до 19 млн

Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович отметил, что это потребует не только наращивания инфраструктуры, но и педагогических кадров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число школьников в России в ближайшие годы увеличится до 19 млн, что потребует наращивания инфраструктуры и педагогических кадров. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

"У нас растет число школьников. У нас 19 млн школьников будет в ближайшие годы, это потребует не только наращивания инфраструктуры, но и педагогических кадров", - сказал Зенькович в Совете Федерации на видеоконференции с представителями субъектов РФ по итогам анализа потребностей регионов в подготовке педагогических, медицинских, инженерных кадров.

Он добавил, что сейчас в РФ 1,339 млн педагогов, из них 1,082 млн - учителя. "Всего педагогических работников 2,169 млн", - уточнил первый заместитель министра просвещения РФ.

"Когда мы говорим о педагогических кадрах, то надо вспомнить, кто еще в школе нужен. И сейчас мы, особенно в нынешней ситуации, это остро ощущаем. Это в том числе и психологическое сопровождение. <...> Мы помним, что у нас и дошкольное образование, и школьное образование, и СПО (среднее профессиональное образование), и вузы. И дефицит в психологах действительно очень большой", - сказал Зенькович. По его словам, в нынешних условиях "одному педагогу будет очень сложно справиться".

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