Более 9 тыс. участников допущены до заочного этапа конкурса "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Начался дистанционный этап конкурса "Лидеры России. Политика", к нему допущены более 9 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов конкурса.

"Допуск к дистанционному этапу получили только те участники, которые выполнили все обязательные задания первого этапа. Из 34 тыс. зарегистрированных конкурсантов к прохождению онлайн-тестов приглашены 9,1 тыс. человек - кто не просто заполнил регистрационную форму, но и записал видеоинтервью, а также дал письменные ответы на вопросы. Эти участники верно расставили приоритеты, смогли соблюсти сроки, подтвердили, что заинтересованы в тех возможностях, которые дает конкурс", - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО "Россия - страна возможностей", руководителя проекта "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что участники, приглашенные к прохождению тестов, представляют 85 регионов России.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, в нем принимают участие лица в возрасте от 21 года до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.