Роструд открыл специальный сервис по трудовым вопросам в период коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Роструд запустил специальный сервис в период распространения коронавируса в стране для помощи работникам и работодателям с вопросами трудовой деятельности. Об этом сообщил в пятницу руководитель Роструда Михаил Иванков в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с 30 марта по 3 апреля объявлены в стране нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако это не распространяется на тех работников, которые отвечают за безопасность страны и обеспечивают функционирование круглосуточных производств.

"Мы запустили специальный сервис на нашем интернет-ресурсе Онлайнинспекция.рф - коронавирус горячая линия, куда и работники, и работодатели могут обращаться с вопросами и за консультацией. Большая часть вопросов касается реализации указа президента - это вопросы оплаты труда, а также вопросы, касающиеся отношения работников тех или иных организаций, на которых распространяется указ президента или не распространяется", - сказал он. По его словам, на горячую линию сейчас также поступают вопросы, связанные с отпусками и вахтовиками, сообщил Иванков.

В соответствии с указом президента оплата труда на нерабочую неделю сохраняется в прежнем объеме. Однако для тех работников, у которых сдельная оплата труда, должна быть компенсация по тем правилам, которые устанавливаются на предприятии, добавил глава Роструда.

Иванков также пояснил, что действие указа не распространяется на медицинские и аптечные организации, продуктовые магазины, службы водоснабжения и газоснабжения. Кроме того, по его словам, будут работать сотрудники Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, которые обеспечивают выплаты пособий и пенсий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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