"Аэрофлот" направит дополнительно шесть рейсов в Турцию для вывоза россиян

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Анкаре сообщило в пятницу об открытии до конца марта дополнительных шести рейсов компании "Аэрофлот" по маршруту Стамбул - Москва для вывоза находящихся в Турции россиян.

"В рамках мероприятий по вывозу граждан России из Турции компания "Аэрофлот" открывает дополнительные рейсы 28, 29, 30 и 31 марта включительно [по маршруту] Стамбул - Москва", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook. Посольство также сообщило, что "осуществляются чартерные рейсы из Антальи", и призвало "оперативно приобрести билеты".

Из-за распространения коронавирусной инфекции с 27 марта Россия закрывает регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики будут выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян домой.