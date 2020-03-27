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"Аэрофлот" направит дополнительно шесть рейсов в Турцию для вывоза россиян

Вывоз россиян состоится 28, 29, 30 и 31 марта включительно

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Анкаре сообщило в пятницу об открытии до конца марта дополнительных шести рейсов компании "Аэрофлот" по маршруту Стамбул - Москва для вывоза находящихся в Турции россиян.

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"В рамках мероприятий по вывозу граждан России из Турции компания "Аэрофлот" открывает дополнительные рейсы 28, 29, 30 и 31 марта включительно [по маршруту] Стамбул - Москва", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook. Посольство также сообщило, что "осуществляются чартерные рейсы из Антальи", и призвало "оперативно приобрести билеты".

Из-за распространения коронавирусной инфекции с 27 марта Россия закрывает регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики будут выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян домой.

Теги
ТурцияРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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