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Песков уверен, что Россия ответит на просьбу Сербии о помощи из-за коронавируса

Пресс-секретарю президента России лично не известно, были ли обращения из Белграда по дипломатическим каналам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Просьба Сербии о помощи в борьбе с коронавирусом, если она поступит, не останется без ответа, выразил в пятницу уверенность пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мне точно не известно, были ли обращения [из Белграда] по дипломатическим каналам. В любом случае, если эти обращения были, я не сомневаюсь, что они не останутся без ответа и не останутся без должного внимания, тем более, когда речь идет о такой важной, союзнической, братской для нас стране, как Сербия", - сказал журналистам представитель Кремля.

В четверг национальное телевидение Сербии сообщило, что кабинет министров страны попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом, запрос направило сербское министерство внутренних дел. Президент Сербии Александар Вучич заявлял о полном закрытии границ страны, на 90 дней в Сербии действует чрезвычайное положение и комендантский час. Также отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение.

Теги
РоссияСербияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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