Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации президента

"Мне известно об одном случае [заражения коронавирусом в администрации президента РФ], я могу один подтвердить, о втором мне не известно", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

При этом Песков подчеркнул, что заразившейся сотрудник "с президентом не контактировал". Он подчеркнул, что "это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия". Он также отметил, что в администрации президента принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, "чтобы не дать вирусу распространение дальше".

Ранее издание РБК сообщало о выявлении случаев коронавируса в администрации президента РФ и Управления делами президента РФ.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова отказалась говорить на тему заражения коронавирусом в Управделами. В беседе с ТАСС она пояснила, что необходимо соблюдать правила о защите информации личного характера. При этом Крылова подчеркнула, что "Управление делами президента РФ выполняет все требования и ограничения, вводимые для предотвращения распространения коронавируса". Для примера она привела работу санаториев Управделами, которые перестанут принимать гостей. Крылова заверила, что Управделами "с максимальным вниманием отнесется ко всем, кто заранее купил путевки, даты действия которых приходятся на время закрытия". По ее словам, скорее всего, им будет предложена возможность приехать в санатории в другое время".