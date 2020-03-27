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Распространение коронавируса нового типа
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Песков заявил, что о продлении выходных из-за коронавируса говорить пока рано

Все решения должны приниматься, исходя из реального положения дел, отметил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о возможном продлении объявленных на следующую неделю выходных на федеральном уровне. Такое мнение он высказал в пятницу.

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"Еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. Давайте они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания", - сказал журналистам представитель Кремля.

По его мнению, "пока преждевременно говорить что-то про федеральный уровень". Он добавил, что все решения должны приниматься, исходя из реального положения дел.

Выступая в среду с обращением к россиянам, президент России Владимир Путин объявил нерабочей всю следующую неделю. Таким образом, выходные должны продлиться с 28 марта по 5 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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