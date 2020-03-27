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Распространение коронавируса нового типа

Специалисты МЧС назвали девять способов борьбы со стрессом в условиях коронавируса

Специалисты советуют меньше читать информации о ситуации с пандемией, соблюдать правила личной гигиены, как можно больше общаться с близкими по телефону или почте, а также заняться любимыми делами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России подготовили памятку, как справиться со стрессом в условиях коронавируса. Она содержит девять способов уменьшить тревожность, в их числе ограничение в количестве просматриваемой информации на эту тему и здоровое питание.

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"Страх и беспокойство по поводу COVID-19 могут вызывать сильные отрицательные эмоции как у взрослых, так и у детей. <...> Преодоление стресса, как и сам стресс, является процессом, которым можно и нужно управлять", - говорится в памятке, размещенной на сайте ВНИИ ГОЧС.

Специалисты советуют ограничить количество читаемой информации о ситуации с коронавирусом, определить время и частоту просмотра материалов, лучше пользоваться официальными источниками информации. В МЧС напомнили, что социальные сети - наиболее активный источник фейковой информации, поэтому советуют реже в них заглядывать.

Среди других советов - соблюдать медицинские рекомендации и правила личной гигиены, рекомендации органов власти, как можно больше общаться с близкими по телефону, скайпу или электронной почте. Специалисты также рекомендуют заняться делами, которые отвлекут от ситуации с распространением COVID-19, это может быть хобби, чтение книг, просмотр любимых фильмов, рисование, изучение иностранных языков, йога, домашняя уборка и выращивание рассады.

Также важно придерживаться режима здорового питания, регулярно заниматься физкультурой, высыпаться и не употреблять алкоголем. Специалисты МЧС также советуют поговорить о своем состоянии с человеком, которому доверяете. Если же в течение нескольких дней человек самостоятельно не может справиться с переживаниями, в МЧС советуют обратиться в службу неотложной психологической помощи.

ВНИИ ГОЧС разработана серия памяток по различным аспектам жизни в условиях коронавируса.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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