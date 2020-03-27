Песков пожелал журналистам хорошо работать и отдыхать на дому

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал журналистам следить за здоровьем и хорошо работать на дому.

"Всем сидеть дома, и хорошо работать, и отдыхать", - сказал представитель Кремля в пятницу в завершение традиционного конференц-колла с журналистами. Он также призвал представителей СМИ "прислушиваться к себе и заниматься своим здоровьем". "Будьте здоровы", - заключил пресс-секретарь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.