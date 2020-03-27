В ЦФО закроют все общественные пространства, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 марта. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с субботы закрывают в крупных городах все общественные пространства, в том числе торгово-развлекательные центры, парки, кафе и рестораны, детские площадки, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

В Центральной России с начала пандемии коронавируса выявлено 40 зараженных этой инфекцией, шестеро из них выписаны после выздоровления из больниц. Сейчас с диагнозом коронавирус в больницах остаются шесть человек в Воронежской области, восемь человек - в Тульской, по три - в Тверской и Орловской, по два - в Липецкой, Ивановской, Калужской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях и один - в Белгородской области. Нет зараженных коронавирусом во Владимирской, Костромской, Курской, Смоленской областях.

Неделя без развлечений

"С субботы, 28 марта, по 5 апреля будут закрыты торговые и торгово-развлекательные центры в Воронеже и Рамонском районе. В них продолжат работу лишь точки продаж продуктов и товаров первой необходимости, аптеки. Закрываются фитнес-центры, кинотеатры, ночные клубы и дискотеки, кальянные бары, парки, аттракционы, детские площадки", - обратился к жителям региона губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Такие же распоряжения приняты во всех регионах ЦФО, в частности, губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что не будут закрыты только магазины товаров первой необходимости, а еще планируется ограничить посещение храмов.

Помочь старшему поколению

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, закрывая в регионе все общественные пространства, ввел до 14 апреля обязательную самоизоляцию людей старше 60 лет. Во Владимирской области изданы указы о введении режима самоизоляции по месту проживания либо в обсерваторе граждан старше 70 лет. В Воронежской области призывают ограничить выход на улицы всех, кто старше 65 лет, и набирают волонтеров, чтобы доставлять пожилым малообеспеченным жителям продуктовые наборы и наборы бытовой химии.

Около 120 человек подали заявки на участие в волонтерском корпусе Тульской области, который оказывает помощь пожилым людям в покупке продуктов и других бытовых вопросах. Более 100 из них уже прошли обучение, проверку правоохранительных органов и приступили к работе, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. "На формирование волонтерского корпуса для оказания помощи людям первыми откликнулись ребята из Тулы и Щекино, и с каждым днем число волонтеров растет. На сегодня от жителей региона поступила 61 заявка на доставку продуктов и товаров первой необходимости, все заявки отработаны", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в связи с пандемией коронавируса в Тульской области самыми уязвимыми оказались люди пожилого возраста, которых в регионе почти 280 тыс. человек. "Для профилактики людям старшего возраста рекомендовано оставаться дома и свести к минимуму контакты. Главное сейчас - оказать помощь каждому, кто в ней нуждается", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Больше масок

По данным корреспондента ТАСС, в Воронеже многие торгово-развлекательные центы уже с вечера четверга начали ограничивать работу, перегородив лентами проходы на этажах, а сети общепита в них предлагали еду только на вынос. Причем, многие из них ввели дополнительную бесплатные услуги - влажная салфетка в упаковке и возможность обработать руки антисептиком. Однако марлевые повязки не предлагают - это по-прежнему дефицитный товар.

По словам зампредседателя правительства Ивановской области Людмилы Дмитриевой, 20 ивановских предприятий за сутки отшивают для нужд региона 50 тыс. масок, но объем еженедельно наращивают. "Мы сейчас шьем для обеспечения медицинского персонала, а также для обеспечения нужд подведомственных организаций - МЧС, полиции, Росгвардии, то есть это маски не для продажи, но сегодня наращиваем объемы и надеемся, что сможем покрыть не только полностью региональный заказ, но и федеральный", - сказала Дмитриева.

Не превратить каникулы в карнавал

Как рассказал журналистам глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, в областном центре готовят дополнительные боксы для заболевших. Так, под инфекционное отделение уже перепрофилированы реабилитационный центр на Меланжевом комбинате в Иванове, где открыто 30 боксов, роддом №4, в котором создано 20 боксов, а также городские больницы №1 и №2. "В правительстве обсуждаются дополнительные жесткие меры для того, чтобы объявленные каникулы не превратились в карнавал, - сказал он. - "Итальянский сценарий" весьма вероятен, если мы будет продолжать вести себя по-прежнему, ситуация может усугубиться. Мы до сих пор видим детей в торговых центрах, пожилых людей в магазинах, нам поступают сигналы о том, что прибывшие из-за границы не соблюдают режим самоизоляции, и мы просто вынуждены привлекать полицию", - сказал в ходе брифинга Фокин.

Отдых и учеба на дому

В Ярославской области стартовал онлайн-проект "КЗЦ всегда с Вами": Концертно-зрелищный центр Ярославля начал публиковать архивные видео с концертов, также любой желающий может стать участниками конкурсов и виртуальных экскурсий. Уже можно познакомиться с тремя выставками, которые были открыты в КЗЦ в первой половине марта.

В Тульской области члены клуба "Учитель года", который объединяет участников конкурсов профессионального мастерства со всего региона, запустили акцию учителей-волонтеров "Лучшее образование - детям". "Каждый творческий учитель может предложить свой интересный дистанционный курс или урок, он будет размещен в специальном разделе на портале "Виртуальная школа" на специальной платформе", - сообщила пресс-служба правительства региона. А в Воронежской области сегодня стартовала акция #ЯУчуврн, по ее итогам в открытом доступе будет собрана библиотека, чтобы ученики могли посмотреть уроки лучших педагогов.

"В регионе создали четыре площадки для записи онлайн-уроков к дистанционному обучению. Одна из площадок - видео-студия Центра опережающей профессиональной подготовки, открытого в прошлом году по национальному проекту "Образование". На это площадке сегодня два первых педагога записали свои уроки", - сказала ТАСС пресс-секретарь департамента образования, науки и молодежной политики Людмила Сиволдаева.