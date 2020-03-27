Умер президент Института Пушкина Виталий Костомаров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент и основатель Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Виталий Костомаров умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пятницу на странице института в Instagram.
"Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров", - говорится в сообщении.
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Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров. ⠀ Виталий Григорьевич основал Институт Пушкина, был его первым ректором. Он внес огромный вклад в развитие российской науки, в частности в разработку методики обучения русскому языку как иностранному. Под руководством Виталия Костомарова в советские годы Институт Пушкина стал главным научным и методическим центром преподавания РКИ. ⠀ Его труды по методике преподавания русского языка, лингвострановедению, стилистике вошли в золотой фонд российской науки. ⠀ Приносим соболезнования родственникам, коллегам и всем, кто знал Виталия Григорьевича. ⠀ Информация о церемонии прощания будет опубликована позднее.
Отмечается, что информация о церемонии прощания будет опубликована позднее.
Костомаров родился 3 января 1930 года в Москве, окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, преподавал русский язык в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, возглавлял сектор культуры речи в Институте русского языка РАН, возглавлял Научно-методический центр русского языка при МГУ.
Как рассказали в вузе, Костомаров основал Институт Пушкина в 1973 году и был его первым ректором. В 2001 году перешел на почетную должность президента. Большую ценность представляет вклад, который он внес в развитие российской науки, в частности, в разработку методики обучения русскому языку как иностранному.
Под руководством Виталия Костомарова в советские годы Институт Пушкина стал главным научным и методическим центром преподавания русского как иностранного.