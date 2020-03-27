Умер президент Института Пушкина Виталий Костомаров

"Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент и основатель Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Виталий Костомаров умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пятницу на странице института в Instagram.

Отмечается, что информация о церемонии прощания будет опубликована позднее.

Костомаров родился 3 января 1930 года в Москве, окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, преподавал русский язык в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, возглавлял сектор культуры речи в Институте русского языка РАН, возглавлял Научно-методический центр русского языка при МГУ.

Как рассказали в вузе, Костомаров основал Институт Пушкина в 1973 году и был его первым ректором. В 2001 году перешел на почетную должность президента. Большую ценность представляет вклад, который он внес в развитие российской науки, в частности, в разработку методики обучения русскому языку как иностранному.

Под руководством Виталия Костомарова в советские годы Институт Пушкина стал главным научным и методическим центром преподавания русского как иностранного.