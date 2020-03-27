Следственный комитет поможет ветеранам войны в условиях коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ окажет необходимую помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета.

"В условиях существующей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции председатель СК РФ поручил всем сотрудникам ведомства продолжить активную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также ветеранов следствия. В каждом регионе сотрудниками Следственного комитета организуется удаленная связь с ветеранами для содействия в доставке необходимых для них медикаментов, продуктов питания и оказания другой помощи", - рассказали в СК.

Сотрудники Следственного комитета будут оказывать поддержку как бытового, так и юридического характера.