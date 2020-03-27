{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Следственный комитет поможет ветеранам войны в условиях коронавируса

Сотрудники СК будут оказывать поддержку как бытового, так и юридического характера

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ окажет необходимую помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета.

На эту тему
Какие новые меры приняли власти Москвы в связи с коронавирусом

"В условиях существующей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции председатель СК РФ поручил всем сотрудникам ведомства продолжить активную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также ветеранов следствия. В каждом регионе сотрудниками Следственного комитета организуется удаленная связь с ветеранами для содействия в доставке необходимых для них медикаментов, продуктов питания и оказания другой помощи", - рассказали в СК.

Сотрудники Следственного комитета будут оказывать поддержку как бытового, так и юридического характера.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Комитет Госдумы поддержал законопроект о заключении до семи лет за нарушение карантина
Речь идет о нарушении карантина инфицированными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС