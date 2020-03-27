Борис Джонсон заразился коронавирусом

"Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус", - пообещал Джонсон.

"За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительным", - написал политик в Twitter. В видеообращении, которое сопровождало этот твит, глава правительства сообщил, что у него развились "повышенная температура и постоянный кашель".

55-летний Джонсон - первый глава правительства из стран "Большой двадцатки", у которого подтверждена болезнь. Накануне он принял участие в саммите G20 по теме коронавируса, который проходил в режиме видеоконференции.

По информации газеты The Sun, ряду министров, которые в последние дни встречались в Джонсоном, теперь рекомендовано самоизолироваться. В их число входит глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Мэтт Хэнкок. При этом источник агентства Reuters в министерстве финансов сообщил, что Сунак не находится сейчас в самоизоляции.

По данным на 26 марта, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 11,6 тыс., а число летальных исходов за сутки увеличилось на 113. При этом в правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Ранее наличие коронавирусной инфекции было подтверждено и у наследника британского престола, 71-летнего принца Уэльского Чарльза.