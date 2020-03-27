Минобрнауки допускает перенос сроков защиты диссертаций из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ допускает перенос этапов присуждения ученых степеней, если заседания диссертационных советов откладываются в рамках мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме Минобрнауки руководителям вузов, НИИ и диссоветов "Об организации работы диссертационных советов".

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"Течение сроков, установленных положением о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842, в случае отмены и приостановления плановых заседаний диссертационных советов в связи с реализацией мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции прерывается на период, необходимый для возобновления заседаний диссертационного совета", - говорится в письме.

Согласно этому положению, диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук - в течение 4 месяцев. Или направляет соискателю в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Решение о переносе или возобновлении заседаний диссовета принимает руководитель организации, при которой совет создан.