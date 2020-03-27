В Тель-Авиве ужесточили карантин

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пляжи Тель-Авива пустуют в первый день ужесточенного карантина, несмотря на то, что пятница - выходной день в Израиле. Закрыты прибрежные кафе и рестораны, тренажеры на спортивных площадках, детские аттракционы. Из громкоговорителей на будках спасателей звучат предупреждения Министерства здравоохранения, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Неделю назад, когда Минздрав Израиля еще только рекомендовал жителям страны оставаться дома, на набережной Тель-Авива гуляли тысячи людей. Во многом именно из-за такого поведения израильтян правительство 25 марта утвердило ужесточение карантина сроком на семь дней. В частности, гражданам еврейского государства предписано до 18:00 мск 1 апреля не выходить из домов без необходимости, запрещено отходить больше чем на 100 м от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания и спортивные занятия. При передвижении на личном транспорте в автомобиле могут находиться не более двух человек, выезжать можно только в супермаркет за продуктами или в аптеку, а также для получения медицинского обслуживания, сдачи крови, либо в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".
"Тяжело, все должны быть дома. Я живу в 100 м отсюда, но меня полиция уже остановила и спросила, где вы живете, сколько вы уже здесь ходите. Так что все дома. Надеюсь, что будет только лучше", - сказала корреспонденту ТАСС жительница Тель-Авива Майя, которая вышла на прогулку неподалеку от места жительства.
Пустынными в первой половине дня в пятницу были и улицы древнего Яффо. Закрыты ресторанчики и кафе, сувенирные лавки и картинные галереи.
В обычном режиме в Тель-Авиве работают только аптеки, АЗС и продуктовые магазины. В Израиле в соответствии с указаниями властей рестораны могут осуществлять только доставку готовых блюд на дом. Ажиотажа в супермаркетах нет, но внутри магазинов могут находиться не более 10 человек одновременно, поэтому внутрь запускают группами, а дожидаться своей очереди как на вход, так и у кассы, необходимо, соблюдая минимальную дистанцию в 2 м. Торговые центры и большинство гостиниц закрыты.
Штрафы и проверки
Газета The Times of Israel сообщает, что с пятницы полицейские начали выписывать за нарушение правил карантина штрафы, которые достигают нескольких сотен долларов. На главных улицах, по которым проезжают от трех до пяти автомобилей в минуту, выставлены полицейские посты. Как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, полицейские интересуются, почему и с какой целью осуществляется передвижение на автомобиле. Работа журналиста относится к разрешенным видам профессиональной деятельности.
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле возросло в пятницу до 3035, увеличившись за сутки на 540 человек, число смертей пациентов с этим диагнозом выросло в два раза с утра четверга и достигло 10. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
По его данным, состояние 49 пациентов оценивается как тяжелое, 79 человек выздоровели. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина. 20 марта Министерство здравоохранения сообщило о первой смерти пациента с коронавирусом.