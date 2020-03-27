В Тель-Авиве ужесточили карантин

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пляжи Тель-Авива пустуют в первый день ужесточенного карантина, несмотря на то, что пятница - выходной день в Израиле. Закрыты прибрежные кафе и рестораны, тренажеры на спортивных площадках, детские аттракционы. Из громкоговорителей на будках спасателей звучат предупреждения Министерства здравоохранения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Неделю назад, когда Минздрав Израиля еще только рекомендовал жителям страны оставаться дома, на набережной Тель-Авива гуляли тысячи людей. Во многом именно из-за такого поведения израильтян правительство 25 марта утвердило ужесточение карантина сроком на семь дней. В частности, гражданам еврейского государства предписано до 18:00 мск 1 апреля не выходить из домов без необходимости, запрещено отходить больше чем на 100 м от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания и спортивные занятия. При передвижении на личном транспорте в автомобиле могут находиться не более двух человек, выезжать можно только в супермаркет за продуктами или в аптеку, а также для получения медицинского обслуживания, сдачи крови, либо в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками". "Тяжело, все должны быть дома. Я живу в 100 м отсюда, но меня полиция уже остановила и спросила, где вы живете, сколько вы уже здесь ходите. Так что все дома. Надеюсь, что будет только лучше", - сказала корреспонденту ТАСС жительница Тель-Авива Майя, которая вышла на прогулку неподалеку от места жительства.

Пустынными в первой половине дня в пятницу были и улицы древнего Яффо. Закрыты ресторанчики и кафе, сувенирные лавки и картинные галереи.

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В обычном режиме в Тель-Авиве работают только аптеки, АЗС и продуктовые магазины. В Израиле в соответствии с указаниями властей рестораны могут осуществлять только доставку готовых блюд на дом. Ажиотажа в супермаркетах нет, но внутри магазинов могут находиться не более 10 человек одновременно, поэтому внутрь запускают группами, а дожидаться своей очереди как на вход, так и у кассы, необходимо, соблюдая минимальную дистанцию в 2 м. Торговые центры и большинство гостиниц закрыты. Штрафы и проверки Газета The Times of Israel сообщает, что с пятницы полицейские начали выписывать за нарушение правил карантина штрафы, которые достигают нескольких сотен долларов. На главных улицах, по которым проезжают от трех до пяти автомобилей в минуту, выставлены полицейские посты. Как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, полицейские интересуются, почему и с какой целью осуществляется передвижение на автомобиле. Работа журналиста относится к разрешенным видам профессиональной деятельности.