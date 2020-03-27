Песков отказался раскрывать данные сотрудника Кремля, заразившегося коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался в пятницу раскрывать персональные данные сотрудника Кремля, у которого обнаружен коронавирус.

"Я не могу раскрывать персональные данные, это противоречило бы закону", - сказал он.

Таким образом он прокомментировал информацию ряда СМИ и Telegram-каналов об обнаружении вируса у сотрудницы управления государственных наград администрации президента, которая, по утверждению этих источников, в конце февраля была в Испании, а позднее присутствовала на президентской церемонии вручения госнаград в Крыму.

Ранее в пятницу Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы государства. При этом пресс-секретарь заверил, что заразившийся не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.