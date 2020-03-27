{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Песков отказался раскрывать данные сотрудника Кремля, заразившегося коронавирусом

Он пояснил, что это противоречило бы закону

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался в пятницу раскрывать персональные данные сотрудника Кремля, у которого обнаружен коронавирус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я не могу раскрывать персональные данные, это противоречило бы закону", - сказал он.

Таким образом он прокомментировал информацию ряда СМИ и Telegram-каналов об обнаружении вируса у сотрудницы управления государственных наград администрации президента, которая, по утверждению этих источников, в конце февраля была в Испании, а позднее присутствовала на президентской церемонии вручения госнаград в Крыму.

Ранее в пятницу Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы государства. При этом пресс-секретарь заверил, что заразившийся не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Комитет Госдумы поддержал законопроект о заключении до семи лет за нарушение карантина
Речь идет о нарушении карантина инфицированными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС