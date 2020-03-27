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Распространение коронавируса нового типа

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 500 рублей женщину за нарушение режима самоизоляции

Женщина вернулась из-за границы и вышла на работу, вместо того, чтобы находиться дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Мировой суд Ворошиловского района Ростова-на-Дону оштрафовал на 500 рублей женщину за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

Накануне сотрудники Роспотребнадзора составили в отношении жительницы Ростова-на-Дону протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный надзор"). Материалы передали в суд для рассмотрения.

"Суд принял решение гражданку М. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, и подвергнуть ее административному штрафу в размере 500 рублей в доход государства", - сообщили в пресс-службе суда.

26 марта представитель Роспотребнадзора вместе с сотрудником полиции приехали на рабочее место недавно вернувшейся из-за границы жительницы Ростовской области. Сотрудники установили, что женщина находилась на работе и нарушила постановление главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

 

Теги
РоссияРостовская областьРаспространение коронавируса нового типа
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