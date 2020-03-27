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Распространение коронавируса нового типа

Российские военные специалисты приступили к борьбе с коронавирусом с итальянском Бергамо

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские военные вирусологи и другие специалисты, прибывшие в итальянский город Бергамо, начали оказывать помощь зараженным коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты, прибывшие в город Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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