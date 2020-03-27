Комитет Госдумы поддержал законопроект о заключении до семи лет за нарушение карантина

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении депутатский законопроект о лишении свободы до семи лет и повышенных штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее по неосторожности к массовому заболеванию или гибели людей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе комитета.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей, либо о принудительных работах или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о работах до пяти лет или о лишении свободы на срок до семи лет.

Помимо этого, комитет поодержал поправки в КоАП о введении штрафов до 300 тыс. рублей для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.

Согласно законопроекту, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Соответствующая ответственность устанавливается в ст. 6.3 КоАП за "нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", действующих в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).

"Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях будут должностные лица органов полиции и санитарно-эпидемиологического надзора. Рассматривать дела будут районные суды", - уточняется в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.