ЕСПЧ в условиях эпидемии коронавируса приостановил прием исков

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил в пятницу, что из-за ситуации с коронавирусом прекратил с 16 марта сроком на месяц прием жалоб истцов. Заявление об этом опубликовано на странице ЕСПЧ в Twitter . В нем подчеркивается, что эти меры являются чрезвычайными.

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Исключения будут делаться только для особо важных случаев. В то же время будут приниматься и публиковаться решения Большой палаты суда. В период с 16 марта "на основе письменной процедуры Большая палата ЕСПЧ смогла продолжать работу по текущим делам", - сообщается в тексте. "Всего палаты ЕСПЧ вынесли вердикты по 15 жалобам и решения по поводу 26 полученных исков, в то время как комитеты вынесли вердикты по 49 жалобам и решения по дальнейшей судьбе 146 исков", - говорится в заявлении суда.

В нем уточняется, что решение о приостановке работы было принято в соответствии с мерами по карантину, введенными принимающей страной" - то есть Францией. ЕСПЧ ограничил физическое присутствие сотрудников, обеспечив дистанционные методы работы . "На данный период доступ в здание суда предоставлен только тем судьям и работникам секретариата суда, присутствие которых сочтено необходимым. Причем их явка имеет добровольный характер и проходит в условиях строго соблюдения санитарных норм, введенных местными властями", - говорится в заявлении ЕСПЧ.